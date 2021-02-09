Galatasaray'da yeni transferler için imza töreni düzenlendi

Galatasaray'ın yeni transferleri Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed, Gedson Fernandes ve DeAndre Yedlin için imza töreni düzenlendi.

Basın toplantısında konuşan Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;

Başta Onyekuru olmak üzere tüm yeni oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Teklifler olmasına rağmen bizi seçtiler. Galatasaray'ı seçtiler, tercih ettiler. Bu çok önemli.

Bu transfer döneminde limitler içerisinde kalarak nokta atışı hamleler yaptık.. Yeni transferlerimizin hepsine bizi seçtikleri için tek tek teşekkür ediyorum. Futbolcu köle değildir, karakterlidir.

Fenerbahçe bize yenildiği için algıyı değiştirmeye çalışması bizi yine yüceltir. Fenerbahçe camiasına asla laf söylemem fakat yönetimlerinin bu tavırlarını tasvip etmiyorum. 21 yıldır Kadıköy'de kazanamadık. VAR geldiğinden beri mağlup olmuyoruz. Golü verseler 1-1 olacaktı. Peki, bizim 2 penaltımız ve rakibe gösterilmeyen 2 kırmızı kart ne olacak?

"Galatasaray ve Fatih Terim'e küfürler edildi"

Ben stada girerken hep beraber girdik, statta bizim üstümüzü aramadı, dur giremezsiniz diye bir şey olmadı, sadece oradaki görevli bir acemilik yaptı ve listeye bakılmasını istedi, 29 kişi listeye baktık. Çok kırıldım. Sevgili hocamız Fatih Terim'e ve Galatasaray'a ağır küfürler duydum.

"Ali Bey sinfaklı laflar etti diyorlar"

Maç bitti. Yendik. Biz voleybol maçında kendi sahamızda yenildik dakikalarca takımlarını alkışladılar. Ali Koç gelmiş bana 'Başkanım bu yaptığınız ayıptır' dedi. Ali Koç iyi bir insan ama orada stat güvenlik amiri gibi bir hale giriyor. Sinkaflı laflar etmiş. Ben duymadım, iyi ki de duymamışım. Ben Antepliyim. Ben küfür ettiğine inanmak istemiyorum.

Fatih Terim'in sözleşmesi

Fatih hocam 5 yıllık sözleşme imzalarken bunu '2+3 yapalım, gelecek yönetim benimle çalışmak istemeyebilir' dedi. Biz devam edersek, zor görünüyor. Çünkü bizi ibra etmeyecekler. Benden ziyade yönetici arkadaşlarım üzülüyor. Hiçbir şeye sevinemiyoruz.

TFF ve Kulüpler Birliği'nde olanlar şimdi beni dinliyor. Yalanla yaşayamazsınız. 'Arkadaşlar, açıklayın' dedim. TFF 'mahremiyet açısından açıklayamayız' dedi. Ben de kendim açıkladım. Neyi saklıyorsunuz? KAP'a da açıklama yapmıyorsunuz.

"UEFA'ya şikayet etmedik, etmeyiz"

Biz hiçbir Türk kulübünü UEFA'ya şikayet etmedik, etmeyiz. Aksine masalarına gelen Türk kulüplerine ceza vermemelerini istedik. Rakibin ne kadar haysiyetli, onurluysa sen de öyle olursun.

HENRY ONYEKURU: ÇOK MUTLUYUM

"Tekrar burada olmak, evime dönmek inanılmaz bir duygu. Yuvama geri döndüm. Ne zaman buraya gelsem, kendimi çok mutlu hissediyorum. İnşallah mayıs ayında yine şampiyonluk yaşarız"

DEANDRE YEDLIN: ABD'DE GALATASARAY'I BİLİYORDUM

"Galatasaray gibi büyük bir camiada olmaktan çok onurluyum. Kendimi evimde gibi hissettim. ABD'deyken bile ben Galatasaray'ı çocukken bile biliyordum. Şükürler olsun ki Galatasaray'da mücadele edeceğim. Umarım şampiyon olacağız."

MOSTAFA MOHAMED: FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDIM

"Bismillahirrahmanirrahim... Galatasaray benim ikinci ailem. İlk geldiğim günden bu yana güzel duygular yaşattığım için mutluyum. İlk golü attığım zaman taraftarımızın neler hissettiğini gördüm. Evet, Fenerbahçe'den geçtiğimiz sezon teklif aldım ancak Galatasaray'ı tercih ettiğim için mutluyum çünkü Galatasaray ikinci ailem."

GEDSON FERNANDES: UMARIM ŞAMPİYONLUK YAŞARIM

"Galatasaray taraftarının önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Daha önce rakip olarak gelmiştim. Umarım pandemi bir an evvel biter. Taraftara kavuşma sevincini yaşarım."