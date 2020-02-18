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  4. 18 Şubat 2020 10:08

Galatasaray'ın eski oyuncusu Erman Kılıç futbolu bıraktı

2013-2014 sezonunda yaklaşık 2 ay Galatasaray forması giyen Erman Kılıç futbolu bıraktığını açıkladı. Sosyal medyadan duygusal bir veda mesajı paylaşan 37 yaşındaki hücum oyuncusu, İyisiyle kötüsüyle 20 yıllık futbolculuk kariyerimi bugün itibarıyla noktalıyorum ifadesini...

Galatasaray'ın eski oyuncusu Erman Kılıç futbolu bıraktı
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Son olarak 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'da forma giyen 37 yaşındaki Galatasaray'ın eski oyuncusu Erman Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kariyerini noktaladığını duyurdu.

ERMAN KILIÇ, GALATASARAY'DA KAÇ MAÇ OYNADI?

2012-2013 sezonunda Sivasspor forması altında gösterdiği başarılı performansla 2013-14 sezonunun başında Galatasaray'a transfer olan Erman Kılıç, 2 ay kaldığı sarı-kırmızılılarda sadece 3 resmi maça çıktıktan sonra Eskişehirspor'un yolunu tutmuştu.

Erman kariyerinde Bergama Bld., Göztepe, Elazığspor, Büyükşehir Bld. İstanbulspor, ivaspor, Galatasaray, Eskişehirspor, Antalyaspor, Menemenspor, 24 Erzincanspor, Serik Belediye ve Kemerspor'da forma giymişti.

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