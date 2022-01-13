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Galatasaraylı Marcao trafik kazası geçirdi

Galatasaraylı Marcao trafik kazası geçirdi

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao trafik kazası geçirdi. Yıldız oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Galatasaray forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, bugün İstanbul'da Trafik kazası geçirdi. 

Florya'daki idmanın ardından evinin yolunu tutan Marcao'ya başka bir aracın arkadan çarptığı belirlendi.

MARCAO'NUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Marcao geçirdiği trafik kazasını hasar almadan atlatırken futbolcunun aracında maddi hasar meydana geldi.

Futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Etiketler galatasaray marcao trafik kazası
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