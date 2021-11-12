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Galatasaraylı Marcao'ya iki dev talip

Galatasaraylı Marcao'ya iki dev talip

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao, için İtalya'nın iki dev kulübü adeta birbiri ile yarışıyor.

Galatasaray'ın stoper oyuncusu Marcao, İtalya'nın dev kulüplerinin radarına girdi.

İtalyan basının haberine göre; Roma ve Inter, Brezilyalı savunma oyuncusunu ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.

Haberde Fatih Terim'in takım liderlerinden biri olarak belirlediği yazılan Marcao için Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin çok istekli olduğu belirtildi.

Öte yandan iki kulübün de oyuncuyu izlemek için gözlem ekibi göndereceği ifade edildi.

Marcao, bu sezon Galatasaray formasıyla 12 resmi maçta görev aldı.

Etiketler Galatasaray marcao galatasaray
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