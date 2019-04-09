Hakan Keleş: Deplasmandan puanla dönebilecek güçteyiz

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 28'inci hafta maçında 13 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman koordinasyon hareketleri ile devam etti. 2 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar yarı sahada çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hakan Keleş geçen hafta kendi evlerinde oynadıkları İstikbal Mobilya Kayserispor maçından mağlup ayrıldıkları için çok üzgün olduklarını söyleyerek "Bize güvenenleri mahcup ettiğimiz için taraftarlarımız, yönetimimiz, başkanımız hepsi için üzgünüz ama biz buralara kolay gelmedik. Alt tarafla ilgili şuan çok fazla kaybımız yok üst tarafla da 3 puan farkımız var zaten. Futbol haftalık önümüzde bir Konya maçı var. İnşallah o maçla telafi edeceğiz. İyi hazırlanıyoruz. Biran önce bir galibiyet alıp rahatlamamız gerekiyor. Bakacağız inşallah Konya'da hak ettiğimiz bir galibiyet alırız." diye konuştu.

"ÜSTESİNDEN GELECEK GÜÇTEYİZ"

Son haftalarda kötü skorlar aldıklarını ancak Konyaspor maçından galip gelecek güçte olduklarını ifade eden Meleş "2 gündür futbolcularla yoğun bir görüşme yapıyoruz. Hatalarımız nerede onların telafisi için bir daha o hataları yapmamak için uğraşıyoruz. İlk 30 dakikası iyi bir Kayserispor maçı oynadık, fakat ondan sonra 15 dakika rakibe üstünlüğü verdik. Gelen gol oldu 3 tane üst üste gol yedik. Tabi bu takımı demorilize etti. 3-0'ın altından kalkmak kolay değil. İkinci yarı biraz daha dengeli oynadık ama sonucu çeviremedik. Kayseri maçı bizim için çok kötü bir maçtı aşırı derecede üzgünüz. Biran önce yenip rahatlamak istiyorduk fakat olmadı. Önümüzdeki haftaya bakacağız. Konya da zor bir deplasman. Ligin iyi takımlarından bir tanesi. İnşallah bizde deplasmandan puanla dönebilecek güçteyiz. Oyuncularla iyi bir birliktelik motivasyon yakalayacağız. Üstesinden gelecek güçteyiz." dedi.

"PUAN ALMAK ÇOK ZOR"

Ligin ikinci yarısında puan almanın çok zor olduğunu belirten Keleş sözlerine şu şekilde devam etti: "Zor maçlar var. Artık ligde her maç zor. Zorlu bir fikstürümüz de vardı. Ben zaten bu fikstürde başlamıştım tam Konya maçı ile bir devre bitiyor. Beşiktaş, Başakşehir, Rize zor deplasmanlarımız var ama ilk yarı bu fikstürden çok iyi çıkmıştık. İkinci yarı puan almak daha çok zor. Ligin çok iyi takımı Rize kendi evinde 7 tane gol yiyebiliyor yani. Çok zor maçlar ama biz kadro kalitesi olarak bu işin altından kalkabilecek kapasitedeyiz. Eksiklerimiz vardı onları toparladık inşallah bakalım Konya maçından da hak ettiğimiz galibiyeti alırız."

