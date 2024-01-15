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İsrail paylaşımı yapan Başakşehir'li futbolcu serbest bırakıldı

İsrail paylaşımı yapan Başakşehir'li futbolcu serbest bırakıldı
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İsrail paylaşımı yapan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı

Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golün ardından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını bileğindeki sargıya yazdığı ve kameralara gösterdiği ifadeler sonrasında gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in ardından Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşım sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Karzev'i gözaltına aldı. Karzev'in ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

 BAŞAKŞEHİR'DEN KARZEV'E SORUŞTURMA

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, '100 gün' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayıp sosyal medya hesabından kullanan İsrailli futbolcu Eden Karzev hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kişisel sosyal medya hesabından ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yaparak kulüp disiplin talimatlarını ihlal eden Eden Karzev hakkında kulübümüzce disiplin soruşturması başlatılmış olup, bu hususta oyuncunun yazılı savunması talep edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

 PFKD'YA SEVK EDİLDİ

TFF, İsrailli futbolcular Sagiv Jehezkel ile Eden Karzev'in "ideolojik propaganda" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

Etiketler İsrail başakşehir futbolcu
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