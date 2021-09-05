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Juventuslu genç futbolcu hayatını kaybetti

Juventuslu genç futbolcu hayatını kaybetti

İtalyan devi Juventus, 2017'den bu yana kanser tedavisi gören altyapı oyuncusu Bryan Dodien'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Juventus kulübü, İtalyan futbolunun gelecek vaad eden oyuncularından Bryan Dodien'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Uzun süredir kanserle mücadele eden Dodien'in 17 yaşında hayata gözlerini yumduğunu belirten Juventus kulübü, oyuncunun ailesi ile birlikte yas tuttuklarını belirtti.

2017 yılında tedavisini tamamlayabilmek için futbolu bırakan Dodien 2019'da yeniden sahalara dönmüş aniden rahatsızlığı nüksedince futbola bir kez daha ara vermişti.


Dodien'in ilk rahatsızlık geçirdiği dönemde Juventus forması giyen Paul Pogba, genç futbolcunun ölüm haberinin ardından sosyal medya paylaşımı yaptı. Pogba paylaşımında "Çok savaştın, güçlüydün ve herkese örnek oldun. Özleneceksin dostum Bryan" ifadelerini kullandı.

Etiketler juventus futbolcu
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