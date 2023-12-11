Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer açıklaması

Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Kerem Aktürkoğlu'ndan transferle ilgili bir açıklama geldi.

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çeken Kerem Aktürkoğlu'ndan transfere yeşil ışık geldi. Tuttomercato'ya konuşan Kerem Aktürkoğlu, kariyerinde yeni bir adım atmaya hazır olduğunu bildirdi. İşte Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları...

"KARİYERİMDE BİR ADIM ATMAYA HAZIRIM"

"Zihinsel ve fiziksel olarak hazır hissediyorum. Son iki sezonda geliştim ve bunu sürdürüyorum. Her gün daha iyiye gitmek istiyorum. Kariyerimin beni nereye götüreceğini bilmiyorum. Büyümeye ve gelişmeye devam edeceğim. Yani evet, kariyerimde bir adım atmaya hazırım."

"BURADA OYNAMAK HEYECAN VERİCİ OLURDU"

"İtalya olağanüstü bir futbol ülkesi. Tutku dolu taraftarları ve tarih yazan kulüpleri var. Burada oynamak heyecan verici olurdu. Serie A'da harika yetenekler var, seviye çok yüksek. Şüphesiz büyüleyici bir lig ve ben de bu ligde oynamak isterim. Tüm bu tutku ve olağanüstü rekabet içinde kesinlikle kendimi bu ligde görüyorum."