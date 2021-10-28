Lille'den Burak Yılmaz açıklaması

Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, Brest maçında ıslıklanan ve oyundan çıkarken tepki gösteren Burak Yılmaz hakkında konuştu.

Lille'nin Brest ile oynadığı maçta taraftarların ıslıklarına maruz kalan ve oyundan çıktıktan tepki gösteren Burak Yılmaz için teknik direktör Jocelyn Gourvennec'ten açıklama geldi.

"BURAK HER ŞEYİNİ VERMEK İSTİYOR"

Burak Yılmaz'ın bu hareketinden dolayı özür dilediğini söyleyen Gourvennec, "Burak Yılmaz sahada her şeyini vermek isteyen bir futbolcu. Kulüplerde, milli takımlarda 3-4 günde bir maç oynanıyor. Yoğun efor sarfediliyor ve yorgunluk olabiliyor. Bunların ardından sonuç istediğiniz gibi olmayınca hüsrana uğramanız normal. Burak'ta da belki tansiyon biraz yükselmiştir." dedi.

Milli futbolcunun iyi oynamak ve gol atmak istediğini söyleyen Fransız teknik adam, "Son zamanlarda gol atamadığı için iyi oynamak ve gol atmak istiyor. Bizim işimiz, onun pozisyon bulması için biraz daha akışkan ve açık oynamak" ifadelerini kullandı.

BU HAFTA RAKİP PSG

Öte yandan Lille, Fransa Ligi'nde bu hafta Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.