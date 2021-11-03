Lizbon'da Beşiktaş taraftarına saldırı: Hastanelik oldular

Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı öncesinde iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı.

Sporting-Beşiktaş maçının oynanacağı Alvalade Stadı'nın yanında iki takım taraftarları arasında çatışma çıktı. Portekizli ve Türk taraftarlar arasında şiddetli olaylar yaşandı.

Correio de Manha gazetesinde yer alan habere göre; olaylar fanatik bir grup Sporting taraftarının, Beşiktaşlı taraftarlara hakaret etmesiye başladı.

TÜRK TARAFTARLARA SALDIRDILAR

Sosyal ağlarda paylaşılan görüntülerde, stadyum çevresinde yeşil-beyazlı taraftarların rakiplerine karşı küfürler ettiği görülüyor. Sopalar, kemerler ve demir borularla silahlanan Sporting taraftarlarının, Türklere saldırdığı görüldü.

Sporting taraftarlarının saldırısına uğrayan 3 Beşiktaş taraftar, Lizbon’da bulunan Santa Maria hastanesinde tedavi altına alındı. Lizbon Emniyet Müdürlüğün’den yapılan açıklamada, Alvalade stadyumu dışında çıkan çatışmaların ardından kişilikleri tespit edilen 10 Sporting ile 16 Türk taraftarın gözaltına alındığı açıklandı.