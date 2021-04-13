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Maçın ortasında durup iftar yaptılar

TFF 1. Lig’in 30. haftasında oynanan GZT Giresunspor - Ankara Keçiörengücü maçında ilginç anlar yaşandı.

TFF 1. Lig’in 30. haftasında GZT Giresunspor, kendi sahasında Ankara Keçiörengücü’nü konuk etti.

1-1 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın 10. dakikasında sakatlık yaşanınca Keçiörengücü oyuncularından bazılarının saha kenarında iftar yapması dikkat çekti.

Olay sosyal medyanın da gündemine oturdu. Kimileri maç varken oyuncular oruç tutmasının ne kadar sakıncalı olduğunu yazarken kimileri maç sırasında oruç açılmasına ilk kez şahit olduklarını dile getirdi.

Etiketler GZT Giresunspor Ankara Keçiörengücü iftar
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