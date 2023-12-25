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Manchester United'ın 4'te 1'i satıldı

Manchester United'ın 4'te 1'i satıldı
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Dünyanın en büyük kulüplerinden olan Premier League ekibi Manchester United'ın yüzde 25'i 1,25 milyar Sterlin karşılığında satıldı.

Dünya futbolunun en büyüklerinden İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, kulübün yüzde 25'inin satışı için İngiliz iş insanı Jim Ratcliffe ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Yüzde 25'lik hissesini 1,25 milyar sterlin karşılığında satın alan petrokimya şirketi INEOS'un kurucusu Ratcliffe, futbol operasyonlarının kontrolünde de söz sahibi olacak.

71 yaşındaki Ratcliffe ayrıca Old Trafford Stadı'na yapılacak yatırımlar için 236 milyon sterlinlik kaynak aktaracak.

ABD'li Glazer ailesi, kulübü 2005 yılında 790 milyon sterline satın almıştı. 

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