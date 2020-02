Mario Lemina: Fatih Terim babam gibi!

Galatasaray'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina bir Youtube kanalına verdiği röportajda çok önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Lemina röportajından satırbaşları;

"İTALYA VE İNGİLTERE BENZER"

İngiltere, Fransa, İtalya Ve Türkiye liglerini değerlendiren Lemina, "Bazı ligler diğerlerine göre daha taktiksel olabiliyor. Fransa Ligi fizik gücüne bağlı. İtalya satranç gibi, gol atmak çok zor. Türkiye ve İngiltere ligleri ise birbirine çok benziyor. İki yönlü ve açık alan olan bir lig, ben de bu tarz ligleri daha çok seviyorum" dedi.

GALATASARAY TARAFTARI NASIL?

"Her zaman tezahürat yapıp bizi destekliyorlar. Her zaman arkamızda olduklarını hissettiriyorlar ve bu da bizim motivasyonumuzu arttırıyor"

ÇOK KALİTELİ BİR OYUNCUSUN?

"Ben her zaman en iyisini yapabilmek için çabalıyorum. Her maça %100 hazırlanıyorum. Her zaman kolay olmuyor. En iyi oynayabilmem için %100 hazır olmam lazım. Çalışmak benim karakterimde var. Ne kadar zor olursa olsun her zaman en iyisi için çalışıyorum. Her zaman daha iyisi için çabalıyorum ve bundan daha iyisini de yapabileceğime eminim"

SAVAŞÇI MISIN?

"Evet ben bir savaşçıyım, sayılırım. Sürekli yeni şeyler öğreniyorum. Maalesef çok sakatlık geçirdim ve bundan dolayı istediğim seviyeye gelemedim henüz. Türkiye Ligi'nin benim için en uygun yer olduğunu düşündüm. Dünyaya daha iyi bir futbolcu olduğunu göstermem için en iyi yer olduğunu düşündüm"

JUVENTUS YILLARIN İYİ MİYDİ?

"Yeterli değil... Çok fazla sakatlandım ve istediğim kadar süre alamadım. Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Kendimi daha iyi hissediyorum"

SAKATLIK SÜRECİN NASILDI?

"Çok iyi arkadaşlara ve aileye sahibim. Zor anlarımda yardımcı oluyorlar. Neler yapabileceğimi biliyorlar, bundan dolayı sürekli benimle oldular ve hep desteklediler. İnsanlar bazen sakatlanınca umurumda olmadığını düşünüyor ama öyle değil"

"FUTBOL BENİM İLK AŞKIM"

"Ben büyük bir savaşçıyım. Futbol benim ilk aşkım. Her zaman sahada olmak ve futbol oynamak istiyorum. Sahada olmayınca çok sinitleniyorum, çok duygusalım. Bu sene süre aldığım için çok mutluyum. İnsanlara pes etmediğimi ve hala en iyi performansına erişmek için çalıştığımı göstermiş oldum."

"PARA HER ŞEY DEĞİLDİR"

"Her şey para demek deği, futbol benim ilk aşkım. Sahada olmayınca çok mutsuzum. Sahada arkadaşlarıma ayrdımcı olmak istiyorum, beni tanıyan herkes bunu bilir. Sahada olduğumda yüzümden ve hareketlerimden ne kadar mutlu olduğumu anlayabilirsiniz, oynamayınca ise üzgün olurum"

TÜRKİYE'DE SAVAŞÇILARI SEVERLER?

"Savaşçı olmak benim için kolay. Ben orta sahada oynuyorum, canavar gibi oynamam gerekiyor. Topu kapmam, atağa çıkmam, savaşmam gerekli. Herkes savaşçı olamaz. Messi gibi teknik bir oyuncuya savaşçı ol diyemezsiniz.Farklı tarzda oynamalısınız.""

İSTANBUL NASIL BİR YER?

"İstanbul'u çok seviyorum. Ben müslümanım ve burası kozmopolitik bir şehir. İnsanlar çok sıcakkanlı. Kariyerimin sonunda ailemle burada yaşamayı düşünüyorum"

"KİRALIK OYUNCU ALINMAMALI"

"Türkiye Ligi'ndeki en büyük problem oyuncu alırken kiralık alınması. Takım kurabilmek için zaman gerekli ancak Şampiyonlar Ligi erken başladığı için bu zamanı bulamıyorsunuz. Devler Ligi'nde oynadığınız takımların çoğu otomatize olmuş ve takım kimyasını oluşturmuş durumda. Onlara karşı oynamak zor, çünkü birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Takım kimyaları sayesinde daha kolay oynuyorlar. Güzel bir ligimiz var ancak birkaç adım daha ilerlemeliyiz. Bir oyuncuyu alıp uzun planlama yapmayı ve bu şekilde köklü sistemler oulşturmalıyız."

KALMAK İSTİYOR MUSUN?

"Çok istiyorum! Burada çok mutluyum. En iyisini yapabilmem için her imkan var. Taraftarımızla da aram çok iyi. Kariyerimi burada sürdürmenin en iyi karar olduğunu düşünüyorum."

NASIL BİR LİGE SAHİBİZ, KOLAY MI?

"İlk başta yeni gelen yabancılar gibi ben de kolay olduğunu düşündüm. İngiltere'den gelmiştim ve çok zorlanacağımı düşünmemiştim. İlk maçında çok zor olduğunu anladım, Galatasaray'a karşı oynayan takımların daha sert ve güçlü oynadığını fark etim. Daha sonra daha ciddi düşünmeye ve kendimi daha çok hazırlamaya başladım. Öyle düşünmem gerekiyordu, aksi taktirde zorlanacaktım. Her şeye saygı duyulması gerektiğini bir kez daha anladım."

FATİH TERİM İÇİN NE SÖYLERSİN?

"Dürüst olacağım, Fatih Terim şu an babam gibi. Çok büyük ve iyi bir insan. Galatasaraylılar onu çok seviyor ve sahip olduğu her şeyi de sonuna kadar hak ediyor."