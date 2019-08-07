Medipol Başakşehir 0 - 1 Olympiakos (Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu)

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Olympiakos oldu.

Olympiakos, karşılşmanın 53. dakikasında Mathieu Valbuea'nın asisti, Georgios Masouras'ın kafa vuruşuyla galibiyete ulaştı. Medipol Başakşehir'de Edin Visca, 90+2. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Jose Sa'ya takıldı.

Medipol Başakşehir'de orta sahanın önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci 81. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Konuk ekip Olympiakos'ta Fenerbahçe'nin eski ismi Mathieu Valbuena 90 dakika görev yaptı.

Temsilcimiz Medipol Başakşehir bu mağlubiyetin ardından tur şansını zora soktu. 13 Ağustos Salı günü oynanacak rövanşta Medipol Başakşehir turu geçmesi halinde, Porto - Krasnodar eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta, Vieira topu kafa ile kaleye gönderdi. Kaleci Jose Sa'nın elinden kaçırdığı topa, Gulbrandsen altı pas önünde sert vurdu. Takım arkadaşı Crivelli'ye çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Mahmut'un şutunda ise savunmaya çarpan top kornere gitti.

16. dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde, arka direğe açılan topa Chedjou gelişine sert vurdu, top kaleci Jose Sa'nın kucağında kaldı.

23. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Crivelli, ceza sahasına hareketlenen Visca'ya pasını attı. Bu oyucunun sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Jose Sa iki hamlede kontrol etti.

36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Crivelli altı pas önünde kafayı vurdu, top ters direk dibinden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

53. dakikada Valbuena’nın ceza sahası içi sağ taraftan ortasında arka direkte bulunan Masouras’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti 0-1

71. dakikada Robinho’nun ortasında savunmadan seken topu alan Visca’nın ceza yayı üzerinden sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Jose Sa meşin yuvarlağı kornere çeldi.

79. dakikada İrfan Can’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direk kaleye giden top sağ alt direğe çarpıp dışarı çıktı.

80. dakikada Camara’ya faul yapan İrfan Can hakem Orel Tsvika Grinfeeld tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Müsabakanın 21. dakikasından da sarı kartı olan İrfan çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+1. dakikada Clichy'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında ceza sahası içinde Bruno'nun eline çarpması sonucunda hakem Orel Tsvika Grinfeeld penaltı noktasını gösterdi.

90+2. dakikada Visca'nın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Jose Sa meşin yuvarlağı kurtardı.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Orel Tsvika Grinfeeld xx, Roy Hassan xx, Idan Yarkoni xx

Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Junior Caiçara xx, Chedjou xx, Viera x, Clichy xx, Mahmut Tekdemir xx (Azubuike dk. 62 x), İrfan Can Kahveci x, Edin Visca xx, Robinho xx, Crivelli x (Demba Ba dk. 81 ?), Gulbrandsen x (Eljero Elia dk. 69 x)

Olympiakos: Jose Sa xx, Elabdellaoui xx, Meriah xx, Semedo xx, Tsimikas xx, Bouchalakis xx, Guilherme xx, Daniel Podence xx, Masouras xx (Bruno dk. 83 ?), Valbuena xx (Camara dk. 73 x), Guerrero xx (El Arabi dk. 88 ?)

Gol: Masouras (dk. 53) (Olympiakos)

Kırmızı kart: İrfan Can Kahveci (dk. 80) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Crivelli, Visca, Clichy, Viera (Başakşehir), Tsimikas, Valbuena, Bruno (Olympiakos)

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos arasında oynanan karşılaşma ile Okan Buruk, turuncu-lacivertli takımın başındaki ilk resmi maçına çıktı.

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın başına gitmesinden sonra Medipol Başakşehir'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Okan Buruk, yeni takımı ile ilk resmi maç heyecanını Şampiyonlar Ligi eleme turunda yaşadı.

ÜÇ İSİM İLK RESMİ MAÇINDA

Medipol Başakşehir'de 3 yeni transfer turuncu-lacivertli takımla ilk resmi maçlarına Olympiakos karşısında çıktı.

Miguel Vieira, Fredrik Gulbrandsen ve Enzo Crivelli, Olympiakos karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Diğer yeni transferler Carlos Ponck ve Okechukwu Azubuike ise yedek kulübesinde forma şansı bekledi.

VALBUENA YENİDEN TÜRKİYE'DE

Yunan ekibi Olympiakos'un yeni transferlerinden Fransız orta saha oyuncusu Mathieu Valbuena da Medipol Başakşehir'e karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Deneyimli futbolcu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Fenerbahçe forması giymişti.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Turuncu-lacivertli takımın, Olympiakos ile oynadığı Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçına taraftarların ilgisi düşük oldu.

Tribünlerin büyük bölümü boş kalırken, yaklaşık 5 bin kişi karşılaşmayı izledi.

