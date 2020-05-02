Mert Hakan ve Erme Kılınç F.Bahçe'yi Fatih Terim'e şikayet etti

Galatasaray'la söz kesen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, Fatih Terim'e dert yandı... Sezon sonu için Sarı-Kırmızılı takımla söz kesen iki oyuncu, Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'nun kendilerini arayıp, “Bize gelin” diye baskı yaptığını iletti. Bu girişimler Fatih Hoca'yı da rahatsız etti.

EMRE VE MERT HAKAN'A TEKLİF

Bu sezon Sivasspor’un zirveye oynamasında büyük pay sahibi olan yıldızlar Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç paylaşılamıyor. Devre arasına girmeden önce Galatasaray’ın görüştüğü ve prensipte anlaşmaya vardığı iki oyuncuyu şimdi de Fenerbahçe kendi saflarına çekmek için yoğun çaba harcıyor.

FATİH TERİM'E SÖYLEDİLER

“Galatasaray’dan başka takımda oynamayız” diye söz veren Mert ve Emre de Fenerbahçe cephesinden gelen mesajları olduğu gibi Teknik Direktör Fatih Terim’e aktarıyor. Onu bütün gelişmelerden haberdar etmeye özen gösteriyor.

GALATASARAY SÖZÜNÜ TUTAR

İki oyuncu, yeni sezon planları yapan Emre Belözoğlu tarafından aranmalarını da Fatih Terim’e ilettiler. Belözoğlu’nun kendilerini arayıp, “Yeni sezon için çok iddialı bir kadro kuruyoruz. Sizi de bu takımda düşünüyoruz. Bize güç katarsınız. Gelirseniz seviniriz” dediğini aktaran oyuncular, kesinlikle bu teklife olumsuz yanıt verdiklerini de ilettiler.

TERİM'DEN; "SAKİN OLUN"

Fatih Terim de Mert ve Emre Kılınç’a sakin olmalarını tavsiye etti. Galatasaray’ın kendilerine verdiği sözü tutacağından hiç kuşku duymamalarını istedi.

VEDAT GİBİ OLMAYACAK

Emre ve Mert Hakan konusunda işi sıkı tutan Galatasaray yönetimi, iki oyuncuyu kesinlikle Fenerbahçe’ye kaptırmak niyetinde değil. Geçen sezon Vedat Muriqi’yle anlaşan Galatasaray, son anda Rizespor’un Fenerbahçe’de karar kılması üzerine bu transferi gerçekleştiremedi.

Ancak Mert ve Emre’nin durumu farklı. İki oyuncunun da bu sezon sonunda sözleşmeleri biteceği için kendi istedikleri kulübe imza atabilecekler.

"YANDAŞ: ASLA UNUTMAM"

Öte yandan adı Galatasaray’la anılan Sivasspor’un orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Tam Saha dergisine konuştu. Mert, “Sakatlık yaşadığım dönemde beni aşağı itenleri asla unutmayacağım. Sivas’ta mukavelem bitiyor. Türkiye’de oynadıktan sonra Avrupa’ya gitmeyi düşünebilirim” dedi.

"G.SARAY İÇİMDE UKDE"

Emre Kılınç, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Galatasaray o zamandan beri içimde ukde. İstediğiniz bir kulüp olabilir. Ama açıklamak da etik anlamda doğru olmaz. Sivasspor için elimden geleni yapacağım. Sezon bitince buradan ayrılacağım, sözleşmem bitiyor. Hepimizin bir çocukluk hayali var; kafasında bir takım var. İnsanların hayalleri ve planları vardır. Avrupa hayalim de var ama virüsten sonra arka planda kaldı. Eşim var, yarın bir gün çocuğumuz olacak. Yurt dışında bu şartlar altında yaşamam zor" sözlerini kullanmıştı. (Akşam)

