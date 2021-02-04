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  4. 04 Şubat 2021 20:13

Mesut Özil'den Galatasaray derbisi için heyecanlandıran paylaşım

Fenerbahçe'nin yeni transferi yıldız futbolcu Mesut Özil, Galatasaray ile oynayacakları derbi öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Mesut Özil'den Galatasaray derbisi için heyecanlandıran paylaşım
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Fenerbahçe'nin sadece Türkiye'de değil dünyada ses getiren transferi Mesut Özil derbi ateşini yaktı. Başarılı oyuncu sosyal medyada "Bekleyemiyorum" yazarak derbiyi iple çektiğinin mesajını verdi. Uzun süredir oynamaması sebebiyle ciddi bir maç eksiği olan Mesut Özil son Hatayspor maçında son dakikalarda oyuna dahil olmuştu.

Başarılı futbolcunun derbide de sonradan oyuna girmesi bekleniyor.

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