Mesut Özil'den Galatasaray derbisi için heyecanlandıran paylaşım

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Fenerbahçe'nin sadece Türkiye'de değil dünyada ses getiren transferi Mesut Özil derbi ateşini yaktı. Başarılı oyuncu sosyal medyada "Bekleyemiyorum" yazarak derbiyi iple çektiğinin mesajını verdi. Uzun süredir oynamaması sebebiyle ciddi bir maç eksiği olan Mesut Özil son Hatayspor maçında son dakikalarda oyuna dahil olmuştu.
Başarılı futbolcunun derbide de sonradan oyuna girmesi bekleniyor.
Can't wait ... 🔥🟡🔵🔥 #KıtalararasıDerbi pic.twitter.com/p50DLbe7zH— Mesut Özil (@MesutOzil1088) February 4, 2021
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