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MHK'nın yeni başkanı belli oldu

MHK'nın yeni başkanı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu’nun Başkan ve üyelerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Serdar Tatlı'dan boşalan Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu’nun Başkan ve üyelerini belirledi.
Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

Başkan
Ferhat Gündoğdu
Üyeler
Yunus Yıldırım

Ahmet Şahin
Sebahattin Şahin
Hakan Sivriservi
Kamil Abitoğlu

Nihat Mızrak
Hikmet Öksüzoğlu
Serdar Çakıroğlu "

Etiketler mhk başkan
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