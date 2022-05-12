Miguel Crespo'ya teklif yağıyor: Yerine 45 milyon euro...

Galatasaray'a attığı golle taraftarın sevgilisi haline gelen yetenekli oyuncu Miguel Crespo'ya teklif yağıyor.

Miguel Crespo'nun bu formu Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeye başladı. Fenerbahçe'nin Miguel Crespo için astronomik teklifler almaya başladığı iddia edilirken, Fenerbahçe'nin olası bir transfer halinde fotasını çizdiği belirtildi. Sarı lacivertlilerin Miguel Crespo'nun yerine düşündüğü isim Nemanja Matic.

45 MİLYON EURO DEĞERİ VAR

Jorge Jesus ile yapılan görüşmelerde bu konunun da konuşulduğu ve Nemanja Matic'in isminin masaya geldiği ortaya çıktı. Portekizli hocanın Benfica'dan eski öğrencisi olan Sırp yıldız sezon sonunda Manchester United ile yollarını ayrıcak.

Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki Matic için önümüzdeki günlerde temaslarda bulunması bekleniyor. Jorge Jesus'un 2011'de Chelsea'den transfer ettiği Sırp orta alan oyuncusu, Portekiz ekibinde gösterdiği müthiş performansın ardından Londra ekibine geri döndü. 2017 yılında 45 milyon Euro karşılığında Manchester United'a transfer olan Matic sözleşmesi 2023 yılında bitecek olmasına rağmen sezon sonunda kesin olarak takımdan ayrılacak.

JUVENTUS PEŞİNDE

İngiliz basını, tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin 1 yıllık alacağına karşılık feshedileceğini belirtiyor. İsmi son zamanlarda İtalyan devi Juventus ile de anılan Nemanja Matic, Jorge Jesus Fenerbahçe'nin başına geçmesi durumunda tercihini İstanbul'dan yana kullanabileceği belirtiliyor.