A Milli Kadın Futbol Takımı, Litvanya'yı devirdi
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta Litvanya'yı 4-0 mağlup ederek 5. maçında 5'te 5 yaparak liderliğini sürdürdü.
Vilnius’ta bulunan LFF Stadı’nda oynanan karşılaşmada Türkiye, Litvanya’ya konuk oldu. Milliler müsabakadan 4-0 galip ayrıldı. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 10’uncu dakikada Gülbin Hız, 20’inci dakikada Yağmur Uraz ve 53’üncü dakikada kendi kalesine Neverdauskaite ve 89’uncu dakikada Meryem Çal kaydetti.
Daha önce UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen milli takım, gruptaki 6’ncı ve son maçında 5 Aralık 2023 Salı günü Mersin Stadyumu'nda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol