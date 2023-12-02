A Milli Kadın Futbol Takımı, Litvanya'yı devirdi

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta Litvanya'yı 4-0 mağlup ederek 5. maçında 5'te 5 yaparak liderliğini sürdürdü.

Vilnius’ta bulunan LFF Stadı’nda oynanan karşılaşmada Türkiye, Litvanya’ya konuk oldu. Milliler müsabakadan 4-0 galip ayrıldı. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 10’uncu dakikada Gülbin Hız, 20’inci dakikada Yağmur Uraz ve 53’üncü dakikada kendi kalesine Neverdauskaite ve 89’uncu dakikada Meryem Çal kaydetti.

Daha önce UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen milli takım, gruptaki 6’ncı ve son maçında 5 Aralık 2023 Salı günü Mersin Stadyumu'nda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.