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  5. 07 Ekim 2020 23:39

A Milli Takımımız Almanya ile berabere kaldı

Uluslar Ligi öncesinde Almanya ile hazırlık maçında karşılaşan A Milli Futbol Takımımız sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Millilerimizin golü Ozan, Efecan ve Kenan'dan geldi.

A Milli Takımımız Almanya ile berabere kaldı
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Hafta sonunda Uluslar Ligi'nde Rusya ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız Köln'de düzenlenen özel maçta Almanya ile karşılaştı.

Milli Takımımız Almanya ile kıran kırana geçen maçta sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Almanya'nın golleri Draxler, Newhause ve Waldschmidt'ten gelirken Milli Takımımızın gollerini Ozan, Efecan ve Kenan kaydetti.

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