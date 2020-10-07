A Milli Takımımız Almanya ile berabere kaldı

Hafta sonunda Uluslar Ligi'nde Rusya ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız Köln'de düzenlenen özel maçta Almanya ile karşılaştı.

Milli Takımımız Almanya ile kıran kırana geçen maçta sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Almanya'nın golleri Draxler, Newhause ve Waldschmidt'ten gelirken Milli Takımımızın gollerini Ozan, Efecan ve Kenan kaydetti.