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A Milli Takımımızın EURO 2024 F Grubu'ndaki son rakibi belli oldu

A Milli Takımımızın EURO 2024 F Grubu'ndaki son rakibi belli oldu
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A Milli Takımımızın EURO 2024 F Grubu'ndaki son rakibi, play-off final maçında Yunanistan'ı penaltılarla geçerek Gürcistan oldu.

Gürcistan penaltı atışlarında Yunanistan'ı 4-2 mağlup ederek EURO 2024'e katılım hakkı kazandı.Türkiye, Almanya'daki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele edecek.

GÜRCİSTAN-YUNANİSTAN: 4-2 

İLK 11'LER

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Shengelia, Chakvetadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Zivzivadze, Kvaratskhelia

Yunanistan: Vlachodimos, Baldock, Mavropanos, Hatzidiakos, Tsimikas, Bakasetas, Kourbelis, Mantalos, Pelkas, Masouras, Ioannidis

AVRUPA ŞAMPİYONASI GRUPLARI

A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

D Grubu: A yolu play-off galibi , Hollanda, Avusturya, Fransa

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E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, B yolu play-off galibi

F Grubu: TÜRKİYE, Gürcsitan, Portekiz, Çekya

Etiketler A Milli Takım Gürcistan  EURO 2024
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