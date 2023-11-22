EURO 2024 Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oldu

EURO 2024 finallerine grup lideri olarak katılmaya hak kazanan A Millilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda grup torbaları belli oldu. EURO 2024 finalleri grup kura çekimi 2 Aralık Cumartesi günü TSİ 18.00'de Almanya’nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek.

EURO 2024, 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek.

Organizasyona katılacak son 3 takım, Mart 2024'te oynanacak Play-Off'larla belirlenecek. 12 takım, 2022-2023 Uluslar Ligi'ndeki performanslarına göre Play-Off'lara katılacak. 21-26 Mart 2024 tarihlerinde 6 yarı final ve ardından 3 final maçı yapılacak. Bu maçları kazanan 3 takım, 24 takımlı finallere katılımı tamamlayacak.

A Milli Futbol Takımımız şampiyona kura çekiminde 2. torbada yer alacak.

İşte EURO 2024'ün torbaları:



1. Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika



2. Torba: TÜRKİYE, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya



3. Torba: Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya

4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre ve play-off'tan gelecek 3 takım