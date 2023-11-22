  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Milli Takım
  5. EURO 2024 Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oldu

EURO 2024 Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oldu

EURO 2024 Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oldu
Güncelleme:

EURO 2024 finallerine grup lideri olarak katılmaya hak kazanan A Millilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda grup torbaları belli oldu. EURO 2024 finalleri grup kura çekimi 2 Aralık Cumartesi günü TSİ 18.00'de Almanya’nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek.

EURO 2024, 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek.

Organizasyona katılacak son 3 takım, Mart 2024'te oynanacak Play-Off'larla belirlenecek. 12 takım, 2022-2023 Uluslar Ligi'ndeki performanslarına göre Play-Off'lara katılacak. 21-26 Mart 2024 tarihlerinde 6 yarı final ve ardından 3 final maçı yapılacak. Bu maçları kazanan 3 takım, 24 takımlı finallere katılımı tamamlayacak.

A Milli Futbol Takımımız şampiyona kura çekiminde 2. torbada yer alacak.

İşte EURO 2024'ün torbaları:

1. Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika

2. Torba: TÜRKİYE, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

3. Torba: Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya

4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre ve play-off'tan gelecek 3 takım

Etiketler a milli takım Türkiye A Milli Takımı EURO 2024
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP lideri Özgür Özel Adalet Nöbeti'nde ''direnin'' çağrısı
İnternette yeni dolandırıcılık yöntemi: Karşınıza çıkınca sakın tıklamayın!
İstanbul'da yabancı uyrukluların akıl almaz kavgası kanlı bitti: 1 ölü
İstanbul'da çok sayıda polis rüşvetten gözaltında
Seks turizminin başkentinde Türk turisti böyle dolandırdılar
Zeynep Bastık hakkında olay iddia: Kararını verdi!
Kara kış yüzünü gösterdi! Birçok ilimiz kar altında
Kara kış öncesi yüzlerce mezar kazıldı
A Millilerimizi taşıyan uçak acil iniş yaptı
Derya Uluğ bikinili pozlarıyla yazı geri getirdi