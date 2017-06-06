Fatih Terim Arda'yı kamptan kovdu

Barcelona'da oynayan A Milli Takım kaptanı Arda Turan'ın, Makedonya maçı dönüşü Slovenya uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırma olayı gündeme bomba gibi düşmüştü. Olayın ardından Slovenya kampında neler olacağı merakla beklenirken Fatih Terim'den flaş bir karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Ali Dürüst olayın hemen ardından Fatih Terim'in de katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan durum değerlendirmesinin ardından Terim, Arda ile özel olarak bir araya geldi.



Yapılan bu görüşmenin ardından Türkiye Futbol Direktörü Milli Takım kaptanı Arda Turan'ı kamptan hemen gönderdi. Arda Turan Milli Takım kadrosundan da çıkarıldı.

Herkes Arda Turan'ın bu videosunu paylaşıyor

Mehmet Demirkol, Arda Turan'ı bombaladı !

Arda Turan'ın saldırısına uğrayan Bilal Meşe'den ilk açıklama

Arda'dan saldırı sonrası flaş açıklama

Arda Turan uçakta gazeteciye saldırdı !