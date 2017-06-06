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  4. Milli Takım
  5. 06 Haziran 2017 15:22

Fatih Terim Arda'yı kamptan kovdu

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim A Milli Takım uçağında gazeteciye saldıran Arda Turan'ı Milli Takım kampından gönderdi.

Fatih Terim Arda'yı kamptan kovdu
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Barcelona'da oynayan A Milli Takım kaptanı Arda Turan'ın, Makedonya maçı dönüşü Slovenya uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırma olayı gündeme bomba gibi düşmüştü. Olayın ardından Slovenya kampında neler olacağı merakla beklenirken Fatih Terim'den flaş bir karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Ali Dürüst olayın hemen ardından Fatih Terim'in de katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan durum değerlendirmesinin ardından Terim, Arda ile özel olarak bir araya geldi.

Yapılan bu görüşmenin ardından Türkiye Futbol Direktörü Milli Takım kaptanı Arda Turan'ı kamptan hemen gönderdi. Arda Turan Milli Takım kadrosundan da çıkarıldı.

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