  5. Milli Takım'da Semih Kılıçsoy kararı!

Milli Takım'da Semih Kılıçsoy kararı!

Milli Takım'da Semih Kılıçsoy kararı!
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edilen Semih Kılıçsoy, Romanya ile oynanan karşılaşmanın ardından Ümit Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım aday kadrosunda bulunan Semih Kılıçsoy’un, Ümit Milli Takım’ın 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerindeki kritik Hırvatistan mücadelesi için kadro değiştirdiğini açıkladı.

TFF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçları için A Millî Takım aday kadrosuna davet edilen Semih Kılıçsoy, dün Romanya ile oynanan karşılaşmanın ardından Ümit Millî Takım aday kadrosuna geçiş yaptı. 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerine gidebilmek için Hırvatistan ile grup liderliği mücadelesi veren ve maç fazlasıyla 1. sırada yer alan Ümit Millî Takımımız, rakibiyle 31 Mart'ta deplasmanda kritik öneme sahip bir müsabakaya çıkacak. Osijek kentindeki Opus Arena'da oynanacak maç, TSİ 18.30'da başlayacak” ifadelerine yer verildi.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Yeşilçam'ın ''Bayan Bacak'' lakaplı güzelinin son hali üzdü: Alkışlar sustu, çaresizlik başladı...
Yeşilçam'ın ''Bayan Bacak'' lakaplı güzelinin son hali üzdü: Alkışlar sustu, çaresizlik başladı...
Cep'te ''oh be'' dedirtecek düzenleme: O mesaj ve aramalar yasaklanıyor!
Cep'te ''oh be'' dedirtecek düzenleme: O mesaj ve aramalar yasaklanıyor!
Eğlence mekanına silahlı saldırı, biri iş insanı 3 kişi öldü, 2 de yaralı var!
Eğlence mekanına silahlı saldırı, biri iş insanı 3 kişi öldü, 2 de yaralı var!
Tarihi Bereket Tanrısı heykelcikleri için ''müstehcenlik'' şikayeti tüm esnafı yaktı!
Tarihi Bereket Tanrısı heykelcikleri için ''müstehcenlik'' şikayeti tüm esnafı yaktı!
Romanya'yı devirdik sıra Kosova'da... A Millilerimiz adını play-off finaline yazdırdı
Romanya'yı devirdik sıra Kosova'da... A Millilerimiz adını play-off finaline yazdırdı
Tam 600 yıllık tarihi Osmanlı sırrı restorasyon sırasında ortaya çıktı!
Tam 600 yıllık tarihi Osmanlı sırrı restorasyon sırasında ortaya çıktı!
Altında yükseliş trendi bitti mi? ABD'li dev banka 2026 sonu için rakam verdi
Altında yükseliş trendi bitti mi? ABD'li dev banka 2026 sonu için rakam verdi
Bir gecede yüzlerce zeytin ve incir ağaçlarını kesip ortadan kayboldular!
Bir gecede yüzlerce zeytin ve incir ağaçlarını kesip ortadan kayboldular!
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Atatürk'ün imzasının son halini görenler gözlerine inanamadı! Atatürk'ün imzasının son halini görenler gözlerine inanamadı! Sosyal medya onu konuşuyor: Oturduğu evi satıp tüm parasını altına yatırdı Sosyal medya onu konuşuyor: Oturduğu evi satıp tüm parasını altına yatırdı Tarihi Bereket Tanrısı heykelcikleri için ''müstehcenlik'' şikayeti tüm esnafı yaktı! Tarihi Bereket Tanrısı heykelcikleri için ''müstehcenlik'' şikayeti tüm esnafı yaktı! Altında yükseliş trendi bitti mi? ABD'li dev banka 2026 sonu için rakam verdi Altında yükseliş trendi bitti mi? ABD'li dev banka 2026 sonu için rakam verdi Mevduat faizleri yeniden yükselişte: İşte en yüksek faizi veren bankalar Mevduat faizleri yeniden yükselişte: İşte en yüksek faizi veren bankalar İslam Memiş'ten altın fiyatları için hem yeniden uyardı hem de tahminlerini açıkladı İslam Memiş'ten altın fiyatları için hem yeniden uyardı hem de tahminlerini açıkladı Tam 600 yıllık tarihi Osmanlı sırrı restorasyon sırasında ortaya çıktı! Tam 600 yıllık tarihi Osmanlı sırrı restorasyon sırasında ortaya çıktı! Eğlence mekanına silahlı saldırı, biri iş insanı 3 kişi öldü, 2 de yaralı var! Eğlence mekanına silahlı saldırı, biri iş insanı 3 kişi öldü, 2 de yaralı var! Akaryakıtta indirim müjdesini unutun; tarihin en büyük zammı geliyor! Akaryakıtta indirim müjdesini unutun; tarihin en büyük zammı geliyor! İki meslek grubu için toplu taşıma ücretsiz oldu! İki meslek grubu için toplu taşıma ücretsiz oldu!
Yeşilçam'ın ''Bayan Bacak'' lakaplı güzelinin son hali üzdü: Alkışlar sustu, çaresizlik başladı... Yeşilçam'ın ''Bayan Bacak'' lakaplı güzelinin son hali üzdü: Alkışlar sustu, çaresizlik başladı... Mahkeme anne terliğini ''silah'' saymıştı; istinaf mahkemesinden emsal bir karar çıktı! Mahkeme anne terliğini ''silah'' saymıştı; istinaf mahkemesinden emsal bir karar çıktı! APP plaka cezalarında işler değişti; ceza plakayı basanlara kesilecek! APP plaka cezalarında işler değişti; ceza plakayı basanlara kesilecek! Bir belediyeye daha rüşvet operasyonu: Belediye çalışanı sevgilisiyle otelde gözaltına alındı! Bir belediyeye daha rüşvet operasyonu: Belediye çalışanı sevgilisiyle otelde gözaltına alındı! Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı için olay sözler: ''Beni sadece 1 kere gördüysen 7 ceddini...'' Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı için olay sözler: ''Beni sadece 1 kere gördüysen 7 ceddini...'' Arabeskin unutulmaz şarkıları öksüz kaldı... bir ünlü ismi daha kaybettik Arabeskin unutulmaz şarkıları öksüz kaldı... bir ünlü ismi daha kaybettik TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamasına eski Milli futbolcudan sert yanıt TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamasına eski Milli futbolcudan sert yanıt Evdeki misafirlerinin yanında bağladığı eşini döve döve öldürdü! Evdeki misafirlerinin yanında bağladığı eşini döve döve öldürdü! Mevsimler değişti, Türkiye'nin eşsiz lezzeti tam 3 ay erken ''merhaba'' dedi Mevsimler değişti, Türkiye'nin eşsiz lezzeti tam 3 ay erken ''merhaba'' dedi Bir gecede yüzlerce zeytin ve incir ağaçlarını kesip ortadan kayboldular! Bir gecede yüzlerce zeytin ve incir ağaçlarını kesip ortadan kayboldular!