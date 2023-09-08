Milli takımımızın Ermenistan karşısında ilk 11'i belli oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında bu akşam Eskişehir'de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri ise belli oldu.

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak maç, TSİ 21:45'te başlayacak. İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Grubun diğer maçında ise aynı saatte Hırvatistan ile Letonya karşılaşacak.

TAKIMLARIN MAÇ KADROLARI

TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki, Merih, Çağlar, Cenk Özkaçar, İsmail, Orkun, Kerem, Hakan, Cengiz, Barış Alper

YEDEKLER: Altay, Uğurcan, Mert Müldür, Onur, Ozan, Abdülkerim, Salih Özcan, Salih Uçan, İrfan Can, Halil, Yusuf, Bertuğ

ERMENİSTAN: Chanharevich, Haroyan, Mkrtchyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Ranos, Arutiunian, Dashyan, Tiknizyan, Bichakhciyan.

YEDEKLER: Buchnev, Beglaryan, Çalışır, T. Voskanyan, Harutyunyan, Serobyan, Piloyan, K. Hovhannisyan, Briasco, Margaryan, Wbeymar, Adamyan

MİLLİ TAKIM 9 PUANLA LİDER

Ay-yıldızlı ekip Ermenistan karşılaşması öncesinde 9 puanla lider durumda bulunuyor. Bir maçı eksik Ermenistan 6 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Grupta iki maçı eksik olan Hırvatistan ile 4 karşılaşmayı geride bırakan Galler ise 4'er puana sahip. Son sıradaki Letonya'nın ise puanı bulunmuyor.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

ERMENİSTAN İLE 4. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, Ermenistan ile tarihinde 4. kez karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip Ermenistan ile oynadığı tamamı resmi olan 3 karşılaşmayı da kazanmayı başardı.

Milli Takım, rakibiyle oynadığı 3 karşılaşmada 6 gol atarken, kalesinde ise 1 gole izin verdi.