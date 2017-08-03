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  5. 03 Ağustos 2017 16:35

Mircea Lucescu İstanbul’da

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu İstanbul'a geldi.

Mircea Lucescu İstanbul’da
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Tecrübeli teknik adam yarın 14:30’da düzenlenecek imza töreniyle birlikte resmen A Milli Takım Teknik Direktörü olacak.

Dün resmi açıklama yapılmıştı

Türkiye Futbol Federasyonu, dün yaptığı açıklamada tecrübeli teknik adamın Milli Takım’ın başına getirildiğini duyurmuştu:

“TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Mircea Lucescu ile 2+1 yıllığına anlaşmış olup imza töreni 4 Ağustos 2017 Cuma günü saat 14.30’da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacaktır. Türk futboluna hayırlı olmasını dileriz.

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