UEFA'dan A Milli Takım'a ceza
UEFA, Türkiye-Lüksemburg maçında yaşanan olaylar sebebiyle A Milli Takımımız'a sıradaki maçta en az 5 bin koltuk boş bırakma ve 25 bin euro para cezası verdi.
UEFA, A Milli Takım'a Lüksemburg ile İstanbul'da oynanan maçta sahaya yabancı madde atılması sebebiyle kısmi tribün kapatma ve 25 bin euro para cezası verdiğini açıkladı.
UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu, cezayı 2 yıllık deneme süresine bağlı olarak tecil etti.
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