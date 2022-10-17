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UEFA'dan A Milli Takım'a ceza

UEFA'dan A Milli Takım'a ceza

UEFA, Türkiye-Lüksemburg maçında yaşanan olaylar sebebiyle A Milli Takımımız'a sıradaki maçta en az 5 bin koltuk boş bırakma ve 25 bin euro para cezası verdi.

UEFA, A Milli Takım'a Lüksemburg ile İstanbul'da oynanan maçta sahaya yabancı madde atılması sebebiyle kısmi tribün kapatma ve 25 bin euro para cezası verdiğini açıkladı.

UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu, cezayı 2 yıllık deneme süresine bağlı olarak tecil etti.

Etiketler a milli takım uefa ceza
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