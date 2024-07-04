UEFA'dan Merih Demiral'e 2 maç ceza iddiası olay oldu

UEFA'nın EURO 2024'te Avusturya maçındaki bozkurt işaretli gol sevinci nedeniyle Merih Demiral'a 2 maç ceza verdiği iddia edildi. Konuyla ilgili olarak TFF'den de bir açıklama yapıldı.

Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takım, EURO 2024'te çeyrek finale yükselmiş ve Hollanda'nın rakibi olmuştu. Ay-yıldızlı ekibin gollerini atan Merih Demiral'ın bozkurt işaretli sevinci sonrası ise UEFA, milli futbolcu hakkında soruşturma başlatmıştı.

Bild'in haberine göre UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi.

Spor gündemine bomba gibi düşen iddia sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'ndan jet bir açıklama geldi ve bu iddia yalanlandı.

TFF ise Alman basınında yer alan "Merih Demiral'ın 2 maç ceza aldığı" haberlerinin aksine oyuncu hakkındaki soruşturma sürdüğünü açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada; "Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral’a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır" denildi.

Milli oyuncunun son olarak savunması istendi. Nihai kararın Hollanda maçından önce kesinleşmesi bekleniyor.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi.” iddiası doğru değildir.

UEFA tarafından Merih Demiral hakkında açılan soruşturma henüz sonuçlanmamış olup, iki maç men cezası verildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

UEFA, milli futbolcumuz Merih Demiral’dan savunma istemiş olup, savunma sonrasında soruşturma karara bağlanacaktır.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.