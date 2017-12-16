Muhammed Salah'a dev talip ! Hayran oldu...

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Muhamed Salah'a olan hayranlığını gizlemiyor.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali öncesi basın toplantısında konuşan Fransiz teknik adam, Liverpool'un Mısırlı yıldızını yakından takip ettiğini söyledi.

Zidane, Salah için "Geçen yıl Roma'da ne kadar harika bir futbolcu olduğunu kanıtladı. Şimdi kalitesini Liverpool'da göstermeye devam ediyor. Takımı için çok önemli bir oyuncu. Henüz çok genç ve kendisini daha da geliştirecektir. Başka takımların oyuncuları hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum ama Salah, çok takdir ettiğim bir futbolcu" dedi.

Sezon öncesi Roma'dan Liverpool'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, 17 maçta attığı 13 golle Premier Lig'in en golcü ismi durumunda.