O ülkede karar verildi: Artık hakemler ile VAR arasında konuşmalar paylaşılacak

İspanya La Liga'da oldukça dikkat çeken bir karar imza atıldı. Buna göre yeni yıldan itibaren hakemler ile VAR arasında geçen konuşmalar kulüplerle paylaşılacak.

Önde gelen futbol liglerinden La Liga'da devrim niteliğinde bir karara imza atıldı. İspanya Futbol Federasyonu ile LaLiga arasında hakemler ile VAR arasında geçen konuşmaların yayınlanması konusunda mutabakat sağlandı. YENİ YILDA UYGULANACAK 10 Ocak 2024'ten itibaren Süper Kupa ve La Liga'da, hakemler ile VAR arasında geçen konuşmalar paylaşılacak. İspanya'da bir süredir hakem konuşmalarının yayınlanması için federasyona kulüplerden sık sık talep gidiyordu.