Okan Buruk'tan transfer açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor'u 4-2 yendikleri maç sonrası yapacakları transferlerle ilgili bilgi verdi.

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ağırladığı Trendyol 1. Lig takımı Bandırmaspor'u 4-2 yenerek çeyrek finale çıktı. Cimbom'un golleri Davinson Sanchez, Halil Dervişoğlu, Tete ve yeni transfer Carlos Vinicius'tan geldi.

"Şubat ayında 8 maça çıkacağız, fikstür yoğun"

Karşılaşma sonrası basın toplantısı yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, fikstürün bir hayli yoğun olduğunu hatırlattı. Şubat ayında 8 maça daha çıkacaklarının altını çizen Buruk, "3'ü kendi akademimizden yetişmiş olan 4 genci oynattık. Galip gelmek güzel. Hedefimiz, Türkiye Kupası'nı yeniden müzemize götürmek." dedi.

Carlos Vinicius yorumu

Yeni transferleri olan Carlos Vinicius'tan ilk maçına çıkmasının önemli olduğunu vurgulayan başarılı teknik adam, "Zatn geldiğinde de hazırdı. İlk maçını oynamış oldu. Takımı tanıması gerekiyor, bunu için biraz zaman lazım. İlk maçında gol atması önemli. Girdiği bazı pozisyonlar var. Arkadaşlarına da pozisyonlar hazırladı." ifadelerini kullandı.

"Cuma gününe kadar bir sol bek transfer etmek istiyoruz"

Okan Buruk transfer hakkında gelen bir soruyu, "Cuma gününe kadar vakit var. İlk etapta sol bek transfer etmek istiyoruz. O bölgede birkaç alternatif var, görüşmelerimiz devam ediyor. Ara transfer döneminde kolay olmuyor bu işler. Sacha Boey'in ayrıldı. Angelino'nun ayrılığı çok geç olunca süremiz daraldı. Forvet ve sağ bek aldık. Cumaya kadar sol bek transferini yapmak istiyoruz." şeklinde yanıtladı.

Ziyech'in sakatlığı

Faslı Hakim Ziyech'in sakatlığı hakkında da konuşan genç teknik adam, "3-4 hafta sonra formasına kavuşacağını tahmin ediyoruz. Tam süreyi söylememiz mümkün değil. Kulüp zaten açıklama yaptı. Sakatlığıyla ilgili 2 ila 2.5 ay arası bir süre verildi ama o kadar olacağını zannetmem. Ziyech'in kemik ödemi var. Tam tarih veremem ama sakatlığın 2 ay falan sürmeyeceğini söyleyebilirim." dedi.