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  4. 22 Haziran 2017 22:54

Olympiakos Fernandao'ya talip oldu

Olympiakos Kulübü, Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Fernandao'yu kiralamak için harekete geçti.

Olympiakos Fernandao'ya talip oldu
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Fenerbahçeli Fernandao'yu Yunanistan Şampiyonu Olympiakos istiyor.

FENERBAHÇE SICAK BAKIYOR

Sarı-lacivertliler ilk etapta iki kulüp arasındaki iyi ilişkileri de göz önünde bulundurarak teklife sıcak baksa da, arada maddi pürüzler bulunuyor.

Fenerbahçe'nin istediği kiralama bedeli ve Fernandao'nun yıllık ücreti Olympiakos'u zorluyor. Ücretlerde indirip yapılması durumunda önümüzdeki günlerde transferin gerçekleşeceği öğrenildi.

EMENİKE SPARTAK MOSKOVA YOLUNDA

Diğer taraftan istenmeyen bir başka golcü olan Emenike'nin Spartak Moskova yolunda olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Nijeryalı forvetin, eski takımına dönmesi bekleniyor.

fenerbahçe , olympiakos , fernandao