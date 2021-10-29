Pereira’dan şok: Mesut Özil ve Pelkas kararı

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Konyaspor maçında Pelkas ve Mesut Özil'e yedek kulübesine çekiyor.

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira hayati önem taşıyan Konyaspor maçında Hatay maçının taktiğini deneyecek… Taktiğinden asla ödün vermeyen ancak maçına göre oyuncuları değiştiren Portekizli teknik adam Konya deplasmanında Hatay’da olduğu gibi önde 3 hareketli oyuncu ile oynayacak.

Topu rakip sahaya yıkamayacağını bildiği için son maçın golcüsü Serdar Dursun’u yanında oturtacak. Valencia vurucu güç olacak. Rossi’nin yanında İrfan Can’ın oynama ihtimali belirdi. Pelkas’ı düşünmeyen Pereira, Mesut’a da şans vermeyi planlamıyor.

Gustavo’nun yanında Crespo, Mert Hakan ya da Zajc’tan hangisi daha dirençliyse onu oynatmayı planlayan Pereira, Osayi-Samuel’in yokluğunda kanada Burak Kapacak’ı atabilir. Ancak riske girmeyip Nazım’la da devam edebilir. Ferdi’nin forması garanti. Kim dönerken Szalai’nin de olduğu stoper üçlüsünün içine Novak’ı atmayı planlıyor.