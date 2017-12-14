PFDK kararları açıklandı !

PFDK, Akhisarspor maçında kırmızı kart gören Bafetimbi Gomis'e 1 maç, Akhisarspor'lu Miguel Lopes 3 maç, teknik direktör Okan Burak'a ise 5 maç ceza verdi. Kurul ayrıca Galatasaray yardımcı antrenörü Ayhan Akman'a da 1 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verdi.

Galatasaraylı Gomis, cezasını kupada oynanan Sivas Belediyespor maçında çektiği için, bu hafta ligde oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 14.12.2017 tarih ve 36 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.1- BURSASPOR Kulübünün, 08.12.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR – FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 123,124,125,126 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 08.12.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR – FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 105M, 106M bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 09.12.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR – GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR kulübü başkanı ADİL GEVREK’in, müsabaka hakemlerine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR kulübü teknik sorumlusu EROL BULUT’un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- KAYSERİSPOR Kulübünün, 10.12.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR – BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT A,B,C,D,E,F, BATI ALT B,C,D,E,F,G, DOĞU MARATON ALT C,D,E bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübünün, tribünde spor ahlakına aykırı pankart açılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 10.12.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR – BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNÜ A,B BLOKA giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 10.12.2017 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ – AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Kulüp Tribününe giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir oldukları müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- GALATASARAY A.Ş. sporcusu BAFETIBI GOMIS’in, 09.12.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. – TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Süper Lig İlhan Cavcav müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.350.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü AYHAN AKMAN’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü sporcusu HUGO MIGUEL DE ALMEIDA COSTA LOPES’in, 09.12.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. – TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Süper Lig İlhan Cavcav müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının bariz gol şansını önlemesinden dolayı görmüş olduğu kırmızı kart nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

Aynı müsabakada TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK’un, müsabaka hakemine yönelik ihraç öncesi ve sonrası sportmenliğe aykırı hareketi ve sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 40.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,