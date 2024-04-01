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PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçeli Osayi Samuel'den ilk açıklama

PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçeli Osayi Samuel'den ilk açıklama
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Trabzonspor maçındaki olayların ardından Fenerbahçe'nin futbolcusu Osayi Samuel, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak hislerini dile getirdi.

Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi Samuel, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"EN BÜYÜK FENER"

Nijeryalı futbolcu, yaptığı paylaşımda, "2 Nisan'ı çok önemsiyorum. Fenerbahçe'nin sahiplenilmesini çok önemsiyorum. Biz sadece kendimizi savunduk. Bugün de üyeleri Fenerbahçe'yi savunacaklar. En büyük Fener." ifadelerini kullandı.

Osayi Samuel, bu paylaşımına ayrıca sarı-lacivert kalp emojileri de ekledi.

 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'de çıktığı 30 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

Etiketler Fenerbahçe Trabzonspor Fenerbahçe osayi Samuel sevk
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