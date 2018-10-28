Phillip Cocu kovuldu !

Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildiğini açıkladı.

Sarı lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü'ne karşı alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Phillip Cocu'nun görevinden alındığı duyuruldu.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Futbol A takımı teknik direktörümüz Phillip Cocu bu akşam itibariyle görevinden alınmıştır.

En kötü lig başlangıcı

Ali Koç'un da maçın ardından direk Comolli ile bir araya geldiği biliniyordu. Maçın hemen ardından da beklenen karar çıktı.

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'de gerçekleştirilen başkanlık seçiminden Aziz Yıldırım'dan devralan Ali Koç oldu. Taraftarların büyük bir beklenti içerisinde ve büyük bir destek verdiği Ali Koç, ilk iş olarak Aykut Kocaman ile yolları ayırdı ve Cocu'yu Comolli ile birlikte takımın başına getirdi.

Herkes sezon başında dirençli bir Fenerbahçe beklerken sıkıntılı günlerin sayısı giderek arttı. Hollandalı teknik adam PSV kariyerinin ardından Fenerbahçe'de oldukça kötü bir dönem atlattı.

Cocu, Fenerbahçe'nin kulüp kariyerinin başında ilk 10 haftalar itibarıyla Süper Lig tarihindeki en kötü başlangıcını yaptı. 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.