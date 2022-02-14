  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Quaresma'dan maça damgasını vuran hareket

Quaresma'dan maça damgasını vuran hareket

Quaresma'dan maça damgasını vuran hareket

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Quaresma, Vitoria - Belenenses maçına damga vurdu. Kaynak: Ricardo Quaresma'dan maç sırasında olay hareket

Vitoria Guimaraes forması giyen Quaresma maçta 1-0 yenik durumda oldukları sırada rakip takımın futbolcusunun sakatlığına tahammül edemedi. Yerde kalan futbolcunun zaman geçirdiğini düşünen Portekizli futbolcu sağlık ekiplerini beklemeden olaya müdahale etti. Quaresma rakibini kucağına alarak kenara taşımak istedi. Herkesin şaşkın bakışları arasında rakibini kucağına alan Quaresma bir süre futbolcuyu böyle taşıdı. Kucağındaki futbolcunun 'Ne yapıyorsun' jestinden sonra tekrar yere bıraktı.

Rakip takım futbolcuları Quaresma'ya tepki gösterirken hakemin kararı Quaresma'ya sarı kart oldu. Maç Belenenses'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

 

Etiketler Quaresma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Böyle deney daha önce görülmedi
Dikkat! Omicron varyantı belirtilerine bir yenisi daha eklendi
Survivor'da sürgün adasına giden isim ile eleme adayı belli oldu
Muhalefet liderlerinin zirvesinde Davutoğlu'ndan sürpriz öneri
Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar
AK Partili Turan ''ekonomik krizi'' kabul etti
Altın sert yükseldi; dolar ve euro da takipte!
Hava durumu hafta boyunca şaşırtacak! İşte 5 günlük hava tahminleri
İstanbul'da polise meydan okumuşlardı; 26 tutuklama!
THY'den Ukrayna uçuşları için iade kararı