Real Madrid, Juventus ve Barcelona'dan UEFA'ya karşı ortak açıklama

Avrupa Süper Ligi projesinde ısrarlı olmaya devam eden İspanya'dan Real Madrid ve Barcelona ile İtalya'dan Juventus ortak açıklama ile UEFA'yı eleştirdi.

"Barcelona, Juventus ve Real Madrid, futbol tarihinin en büyük üç kurumuna karşı UEFA'nın sürdürdüğü ısrarlı engellemeleri kesin bir tavırla reddediyor." ifadesini kullan Avrupa Süper Ligi'nin kurucu kulüpleri, kendilerine karşı yargı süreci başlatacağını açıklayan UEFA'nın "hukuki ihlal" yaptığını savundu.

Açıklamada, "Barça, Juve ve Madrid, herhangi bir zorlamaya veya tahammül edilemez baskıya boyun eğmeyecek ve futbol dünyasının talep ettiği acil çözümleri diyalog ve saygı çerçevesinde tartışma konusunda kararlı iradelerini göstermeye devam edeceklerdir." denildi.

UEFA'yı kendilerine karşı herhangi bir hukuki işlem yapmaktan kaçınması hususunda uyaran söz konusu 3 kulüp, açılan disiplin soruşturmasını "tamamen anlaşılmaz, Avrupa Birliği vatandaşlarının demokratik olarak inşa ettiği hukuk devleti ilkelerine direkt saldırı ve mahkemelerin otoritelerine karşı saygısızlık" diye nitelendirdi.

Avrupa Süper Ligi projesinin baştan itibaren "Avrupa futbolunun yaşadığı durumu iyileştirmek, bu spora olan ilgiyi artırmak ve taraftarlara en iyi gösteriyi sunma" hedefleri taşıdığını ve her zaman UEFA ile diyaloğa açık olduklarını vurgulayan Barcelona, Real Madrid ve Juventus, bu girişimin, "özellikle çoğu Avrupa kulübünün yaşadığı yüksek ekonomik riske karşı bir dayanışma ve sürdürülebilirlik gayesi taşıdığını" öne sürdü.

UEFA'nın "diyalog yoluyla futbolu modernleştirmeye çalışmak yerine, Avrupa futbolu üzerindeki tekelini sorgulayan girişimleri engellemekle" suçlayan Avrupa'nın 3 büyük kulübü, "Ya futbolu modernleştireceğiz ya da kaçınılmaz yıkıma tanıklık edeceğiz." ifadesini kullandı.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan da Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, 19 Nisan'da yaptıkları açıklamada Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Başta UEFA olmak üzere, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarlardan gelen tepkiler üzerine 9 kulüp bu projeden geri çekilmiş, Real Madrid, Juventus ve Barcelona ise devam kararı almıştı.

UEFA son olarak, bu üç kulübün yargılanacağını açıklamıştı.