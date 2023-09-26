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Real Madrid'de sürpriz gelişme: Arda Güler'e ilk 11 yolu açıldı

Real Madrid'de sürpriz gelişme: Arda Güler'e ilk 11 yolu açıldı
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Atletico Madrid maçında sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılan Real Madrid'in teknik direktörü Ancelotti, oyun sisteminde değişikliğe gidiyor. Yeni düzende Arda Güler'e de yer verileceği konuşuluyor.

Atletcio Madrid'e karşı oynadığı derbiyi 3-1 kaybeden Real Madrid'de taşlar yerinden oynuyor. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti oyun şablonunda radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. İtalyan hocanın yeni hamlesiyle Arda Güler, ilk 11'in parçası haline gelebilir.

ARDA VE DIAZ'A İLK 11 YOLU AÇILIYOR
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Atletico Madrid mağlubiyeti sonrası Carlo Ancelotti, 4-3-3 sistemine geçmeyi düşünüyor. Bu formasyonda Arda Güler ve Brahim Diaz'a ilk 11'in kapıları açılabilir.

Arda Güler'in özellikle kanat ve merkezde oynama özelliğine dikkat çekilirken, milli futbolcu oyun zekasıyla Ancelotti'yi ikna edebilir.

Etiketler Real Madrid real madrid ancelotti arda güler
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