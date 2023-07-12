Real Madrid'in yeni yıldızı Arda Güler'e teklif

Fenerbahçe'den Real Madrid'e rekor bir ücretle transfer olan, ve transferi ile spor dünyasını alt üst eden Arda Güler için daha ilk günlerden teklif geldi.

Arda Güler'in Fenerbahçe'den rekor bedelle Real Madrid'e transfer olması Avrupa futbolunda büyük ses getirdi. Ezeli rakibi Barcelona ile transfer çekişmesine giren eflatun-beyazlı takım, fiyat yükselterek genç yeteneğe 6 yıllık imza attırdı.

20 MİLYON EURO BONSERVİS + 10 MİLYON EURO BAŞARI BONUSU

17.5 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Arda için Kanarya, 20 milyon euroyu kasasına koyacak. Sözleşmede 10 milyon euro başarı bonusu bulunurken satıştan yüzde 20 pay maddesine de yer verildi.

LAPORTA: FENERBAHÇE İLE ANLAŞMIŞTIK AMA...

Milliyet'ten Onur Dinçer'in haberine göre, Barcelona Başkanı Laporta'dan Arda Güler açıklaması geldi. Laporta El Mundo Deportivo'ya yaptığı açıklamada "Hem Arda Güler hem de Fenerbahçe ile anlaşmıştık ve 17,5 milyon euro vermeye hazırdık. Real Madrid devreye girdi ve çok daha fazla para ödeyerek oyuncuyu aldı. Biz transfer savaşına girmedik çünkü bu yarışa girmeden bu parayla alabileceğimiz çok oyuncu olduğunu düşündük" şeklinde konuştu.

ANTRENMANLARDA GÖZ DOLDURDU

18 yaşındaki futbolcu, eflatun-beyazlılara imza atmasının ve basına tanıtılmasının ardından takımla antrenmanlara başladı. Genç futbolcuyla ilgili merak edilen konuların başında, ilk sezonunda İspanyol ekibinin kadrosunda yer alıp almayacağı, başka bir takıma kiralık olarak gönderilip gönderilmeyeceği yer alıyor.

ANCELOTTI'DEN ARDA DEĞERLENDİRMESİ

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda Güler ile ilgili ilk izlenimleri de belli oldu. Real Madrid'in deneyimli teknik adamının, kurmaylarıyla yaptığı değerlendirmede Arda ile ilgili düşüncelerini aktardığı ifade edildi. Ancelotti Arda Güler'in antrenmanlardaki performansını teknik ekibe değerlendirirken, futbolcunun tekniğini beğenip iş yapacağını dile getirdiği ama fiziğinin zayıf olduğunu söylediği aktarıldı.

REAL BETIS'TEN KİRALAMA TEKLİFİ

Genç futbolcuyla ilgili merak edilen konuların başında, ilk sezonunda İspanyol ekibinin kadrosunda yer alıp almayacağı, başka bir takıma kiralık olarak gönderilip gönderilmeyeceği yer alıyor. İspanyol basınına göre La Liga ekiplerinden Real Betis, Arda Güler için Real Madrid'in kapısını çaldı.

'OYUNCUNUN MAAŞINI ÖDEYELİM'

Ligde geride kalan sezonu altıncı sırada tamamlayan ve bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan yeşil-beyazlıların oyuncuyu bir sezonluğuna kiralamak istediği ortaya çıktı. Real'e kiralama bedeli ödemek istemeyen kulübün, oyuncunun maaşını karşılamayı önerdiği belirtildi.

Milliyet