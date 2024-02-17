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Real Madridli Arda Güler'e sürpriz talip

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Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olan ancak hem yaşadığı sakatlıklar hem de Ancelotti'nin kadro tercihleri nedeniyle istediği forma şansını bir türlü yakalayamayan Arda Güler için yeni bir Avrupa macerası başlayabilir. Almanya'nın dev kulübü genç yıldızın peşine düştü.

Alman basınında yer alan habere göre; Real Madrid forması giyen Arda Güler'e Bundesliga devinin talip olduğu belirtildi. Borussia Dortmund'un Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler için devrede olduğu aktarıldı.

Borussia Dortmund'un Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılmadan önce de peşinde olduğu kaydedildi. Öte yandan 18 yaşındaki on numaranın kiralanması için yeniden girişimlerin başlayabileceği vurgulandı.

Arda Güler için daha önce Tottenham ve Bayer Leverkusen'in de kiralama formülü üzerinde durduğu belirtilmişti.

18 yaşındaki on numara için Real Madrid'in 2 plan üzerinde durduğu iddia edildi. İspanyol basınında çıkan habere göre; Arda Güler için ilk seçeneğin salon çalışmalarıyla fiziğini güçlendirmek ve Rodrygo gibi hazırlanmasını beklemek olduğu kaydedildi.

Real Madrid'in diğer planının Brahim Diaz'da olduğu gibi Arda Güler'in kiralanarak tecrübe kazanması olduğu vurgulandı.

Etiketler Arda Güler ALMANYA Real Madrid transfer
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