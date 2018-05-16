Riekerink'in yeni takımı belli oldu !

Hollanda Eredivisie Avrupa Ligi Play Off yarı finalinde Utrecht'e elenen Heerenveen'de teknik direktör Jurgen Streppel'in görevine kısa süre içinde son verileceği iddia edildi. Hollanda basınında yer alan habere göre; Heerenveen, göreve 55 yaşındaki Riekerink'i getirmek istiyor.



İki taraf arasında görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, Jan Olde Riekerink, Hollanda basınına şu ifadeleri kullandı: ''Şu an Hollanda'dan birkaç takımla görüşmem oldu ancak isimlerini söyleyemem. Kısa süre içerisinde bir karar vereceğim''



Jan Olde Riekerink, Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı. Hollandalı teknik adam daha önce Emmen ve Gent ekipleri de çalıştırmıştı.