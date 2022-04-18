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Ronaldo'nun acı günü: Hayatını kaybetti.

Ronaldo'nun acı günü: Hayatını kaybetti.

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo'nun ikiz çocuklarından biri hayatını kaybetti.

İngiltere'nin Manchester United takımında top koşturan Cristiano Ronaldo'ya kendisini yıkan haber geldi. Portekizli yıldız, yeni doğan ikizlerinden birinin vefat ettiğini açıkladı.

"YENİ DOĞAN OĞLUMUZU MAALESEF KAYBETTİK"

Sosyal medya hesabından hayat arkadaşı Georgina Rodriguez ile birlikte ortak açıklama yapan 37 yaşındaki futbolcu, "Yeni doğan oğlumuzu maalesef kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bu, bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu, biraz da olsa şu anda bize güç, umut ve mutluluk veriyor... Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler ronaldo bebek
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