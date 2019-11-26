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  5. 26 Kasım 2019 23:24

Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maç haftasında Lokomotiv Moskova ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. RZD Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Leverkusen, 2-0'lık skorla kazandı.

Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı garantiledi
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UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 5. haftası, 2 maçla başladı.

Almanya ekibi Bayer Leverkusen D Grubu'nda konuk olduğu Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 2-0 yendi.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri, 11. dakikada kendi kalesine Rifat Zhemaletdinov ve 54. dakikada Sven Bender attı. Üçüncü basamaktaki Bayer Leverkusen'in 6 puana çıktığı grupta, Lokomotiv Moskova 3 puanla son sırada kaldı ve iddiasını kaybetti.

Bayer Leverkusen ise UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeyi garantiledi.

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