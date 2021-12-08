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Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında deplasmanda Borussia Dortmund'a 5-0 yenildi. Siyah-beyazlılar grubu puansız kapattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.

Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin golleri 29. dakikada Donyell Malen, 45. dakikada penaltıdan ve 53. dakikada Marco Reus, 68 ve 81. dakikalarda Erling Haaland'dan geldi. 

Beşiktaş'ta Welinton Silva 44. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş grubu 6 mağlubiyetle puan alamadan son sırada tamamladı. Siyah-beyazlılar 6 maçta 3 gol kaydetti, kalesinde 19 gol gördü. 

Etiketler Beşiktaş beşiktaş borussia dortmound şampiyonlar ligi maç sonucu
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