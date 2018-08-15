Fenerbahçe elendi, Galatasaray'ın kasası doldu !

Fenerbahçe Benfica'ya elenerek büyük bir gelirden oldu. Portekiz ekibini geçtikten sonra play-off turunu da hasarsız atlatıp Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda sarı-lacivertliler, yüklü bir meblayı kasasına koyacaktı.

Avrupa'nın bir numaralı kupasında bu sezon dağıtılacak primler UEFA tarafından büyük oranda artırıldı. Gruplara katıldığı için 15.25 milyon Euro alacak Fenerbahçe, grupta elde ettiği her galibiyet için 2.7 milyon Euro, beraberlik başınaysa 900 bin Euro alacaktı.

Yayın gelirlerini de aynı ülkenin bir diğer ekibi Galatasaray ile paylaşacak olan sarı-lacivertliler bu kalemden de en az 10 milyon Euro elde edecekti. Fenerbahçe grubu sıfır çekerek tamamlasa bile en azından 25 milyon Euro’luk bir gelir elde edecekti.

Sarı-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi defterini kapaması, ezeli rakibi Galatasaray'ın işine yaradı. Türkiye için en az 20 milyon Euro olması beklenen yayın havuzunun tamamı böylece sarı-kırmızılılara kalacak. Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’nin tek temsilcisi olarak kalan Cim Bom böylece en az 35 milyon Euro’yu şimdiden garantilemiş oldu.