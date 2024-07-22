Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu

Fenerbahçe, Lugano'yu elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Fransa ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonu 3. eleme turunun kura çekimi UEFA'nın İsviçre'deki merkezinde gerçekleşti.

Yapılan kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin bu turdaki muhtemel rakibi belli oldu.

Sarı-lacivertliler, Lugano'yu elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille ile karşılaşacak.

Devler Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 13 Ağustos'ta oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Lig yolu

Slavia Praha (Çekya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

Lille (Fransa) / Lugano (İsviçre) - Fenerbahçe

Dinamo Kiev (Ukrayna) / Partizan (Sırbistan) - Rangers (İskoçya)

Salzburg (Avusturya) - Twente (Hollanda)

Şampiyonlar yolu

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Karabağ (Azerbaycan) / Ludogorets 1945 (Bulgaristan) - Dinamo Minsk (Belarus)

NK Celje (Slovenya) - Slovan Bratislava (Slovakya)​​​​​​​ / APOEL (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Petrocub (Moldova)

Shamrock Rovers (İrlanda) - Sparta Prag (Çekya) / FCSB (Romanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

Malmö (İsveç) - Klaksvik (Faroe Adaları) / PAOK (Yunanistan) - Borac Banja Luka (Bosna Hersek)

Santa Coloma (Andorra) - Midtjylland (Danimarka) / Ferencvaros (Macaristan) - New Saints (Galler)

Panevezys (Litvanya) - Jagiellonia Bialystok (Polonya) / Bodo/Glimt (Norveç) - RFS (Letonya)