Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu
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Fenerbahçe, Lugano'yu elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Fransa ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.
Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonu 3. eleme turunun kura çekimi UEFA'nın İsviçre'deki merkezinde gerçekleşti.
Yapılan kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin bu turdaki muhtemel rakibi belli oldu.
Sarı-lacivertliler, Lugano'yu elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille ile karşılaşacak.
Devler Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 13 Ağustos'ta oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
Lig yolu
Slavia Praha (Çekya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
Lille (Fransa) / Lugano (İsviçre) - Fenerbahçe
Dinamo Kiev (Ukrayna) / Partizan (Sırbistan) - Rangers (İskoçya)
Salzburg (Avusturya) - Twente (Hollanda)
Şampiyonlar yolu
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Karabağ (Azerbaycan) / Ludogorets 1945 (Bulgaristan) - Dinamo Minsk (Belarus)
NK Celje (Slovenya) - Slovan Bratislava (Slovakya) / APOEL (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Petrocub (Moldova)
Shamrock Rovers (İrlanda) - Sparta Prag (Çekya) / FCSB (Romanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
Malmö (İsveç) - Klaksvik (Faroe Adaları) / PAOK (Yunanistan) - Borac Banja Luka (Bosna Hersek)
Santa Coloma (Andorra) - Midtjylland (Danimarka) / Ferencvaros (Macaristan) - New Saints (Galler)
Panevezys (Litvanya) - Jagiellonia Bialystok (Polonya) / Bodo/Glimt (Norveç) - RFS (Letonya)
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