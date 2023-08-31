Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki rakipleri belli oldu.

Uzun bir aranın ardından Şampiyonlar Ligi’nde başarı hedefleyen Galatasaray, ligde kazanılan şampiyonluk sonrasında sezona büyük umutlarla girerken, Devler Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Sarı-Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için tam 3 eleme turu oynarken, 2. ön eleme turunda Zalgiris ile ilk maçta 2-2 rövanşta ise rakibini 1-0 mağlup ederek 3. tura yükseldi. Bu turda Olimpija Ljubljana ile eşleşen temsilcimiz ilk maçı 3-0 rövanşı ise 1-0 kazanıp, adını Play-Off’a yazdırmayı başardı.

Sarı-Kırmızılılar'ın play-off turundaki rakibi Molde olurken, Norveç ekibini ilk karşılaşmada deplasmanda 3-2 deviren Okan Buruk’un öğrencileri, ikinci maçı da 2-1 alıp, adını gruplara yazdırdı. Galatasaray, bu süre içerisinde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik alıp, ülke puanına da önemli katkıda bulundu.

Devler Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Sarı-Kırmızılılar'ın heyecanla beklediği Şampiyonlar Ligi grupları kura çekimi Fransa’nın Monaco kentinde gerçekleştiriliyor. Saat 19.00'da başlayan kura çekiminde temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde yer alması kesinleşen 32 takım ve torbaları şu şekilde:



1'nci Torba: Manchester City, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Benfica, PSG, Sevilla, Feyenoord

2'nci Torba: Manchester United, Real Madrid, BVB, Inter, Porto, Atletico, Arsenal, Leipzig

3'üncü Torba: Milan, Salzburg, Kızılyıldız, Shakhtar Donetsk, Braga, Lazio, PSV, Kopenhag

4'üncü Torba: Galatasaray, Newcastle Utd., Real Sociedad, Lens, Union Berlin, Celtic, Young Boys, Antwerp

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI

A GRUBU: Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag, Galatasaray

B GRUBU: Sevilla, Arsenal, PSV Eindhoven,

C GRUBU: Napoli, Real Madrid, Braga,

D GRUBU: Benfica, Inter, Salzburg,

E GRUBU: Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio,

F GRUBU: Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan,

G GRUBU: Manchester City, RB Leipzig, Kızılyıldız,

H GRUBU: Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk,

Grup maçlarının tarihleri şu şekilde:

1'nci Maç Günü: 19-20 Eylül

2'nci Maç Günü: 3-4 Ekim

3'üncü Maç Günü: 24-25 Ekim

4'üncü Maç Günü: 7-8 Kasım

5'inci Maç Günü: 28-29 Kasım

6'ıncı Maç Günü: 12-13 Aralık

GALATASARAY 4 YIL SONRA GRUPLARDA

Sarı-Kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalarak kulüp adına önemli bir gelir elde etti. 4 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray, bu başarısının yanı sıra gruplara katılımından toplamda 15.6 milyon Euro'yu kasasına koydu. Öte yandan sarı-kırmızılıların, reklam ve katsayı geliri olarak toplamda en az 25 milyon Euro gelir elde etmesi bekleniyor. Ayrıca Galatasaray'ın alacağı gelir gruplardaki başarısına göre de şekillenecek. Galatasaray, gruplarda oynayacağı maçlarda alacağı her galibiyette 2.8 milyon Euro, beraberlikte ise 930 bin Euro kazanacak.