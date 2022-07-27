Jorge Jesus'tan şaşırtan karar: Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının muhtemel 11'leri belli oldu

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de muhtemel 11 belli oldu.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe, ilk mücadelede golsüz berabere kalmıştı. Sarı-Lacivertli ekip Kadıköy'de oynanacak mücadelede mutlak tur atlamak isterken, gerçekleştirdiği antrenmanlarla hazırlıklarını tamamlamıştı.

İLK 11'İNİ BELİRLEDİ!

Gerçekleştirilen basın toplantısında Lucescu'nun ekibinin sert oyununa dikkat çeken Portekizli çalıştırıcının bu karşılaşmada tercih edeceği ilk 11 merak konusu olurken, tecrübeli hocanın kafasındaki 11 büyük oranda şekillendi.



TRANSFER İHTİMALİ...

Sahaya süreceği 11'i büyük oranda belirleyen Jorge Jesus'u Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığı düşündürürken, başka takıma transfer olma ihtimali bulunan Pelkas ve Berisha'yı da oynatmayacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe Dinamo Kiev mücadelesi öncesinde Fenerbahçeli futbolseverler tur atlama olasılıklarını hesaplamaya başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçta 0-0 berabere kaldığı için her türlü gol üstünlüğünü sağladığı taktirde tur atlayan taraf olacak ve yoluna Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek.

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Enner Valencia.

Dinamo Kiev: Bushcan, Zabarnyi, Popov, Kedziora, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Verbic, Buyalsky, Besedin