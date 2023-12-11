Kopenhag'dan Galatasaray tribününe uyarı

Kopenhag, Galatasaray maçı öncesi deplasman tribününün uyması gereken kurallara ilişkin açıklama yayınladı.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag deplasmanına çıkacak. Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ıncı ve grup aşamasının son maçı olan karşılaşma, Parken Stadyumu'nda TSİ ile 23.00'da başlayacak.

Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Michael Fabbri olacak. Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Massimiliano Irrati görev yapacakken, Irrati'ye AVAR'da Paolo Valeri eşlik edecek.

Danimarka temsilcisi Kopenhag maç öncesi yayınladığı açıklamasında, taraftarların tribünde dikkat etmesi gereken kuralları paylaştı.

Açıklama şöyle:

"Galatasaray renklerini, formanızı, kıyafetinizi, atkınızı ve benzerlerini sadece deplasman tribününde giyebilirsiniz. Galatasaray lehine tezahüratları sadece deplasman tribününde yapabilirsiniz. Bu kurallara uymamanız halinde, para iadesi almadan stadyuma giremezsiniz, girdiyseniz çıkarılırsınız.

Güvenlik gerekçesiyle polis, Galatasaray taraftarlarının maçtan sonra bir saate kadar alıkonulması talimatını vermiştir.

Bununla ilgili bilgiler stadyumda sergilenecek ve hoparlörlerden duyurulacaktır."